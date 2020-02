Incidente fra un’auto e due ciclisti: un signese trasportato in elicottero a Careggi

GREVE IN CHIANTI – Come riporta il “Gazzettino del Chianti”, brutto incidente questa mattina fra una macchina e un gruppo di ciclisti. E ancora una volta il sabato mattina, quando le strade da e verso Greve in Chianti brulicano letteralmente di appassionati delle due ruote che si recano in Chianti per una sgambata. Questa volta lo scontro (fra un auto e due ciclisti, uno dei quali di Signa) è avvenuto nei pressi della frazione del Passo dei Pecorai, lungo la SP3 (Chiantigiana per la Val di Greve). Sul posto si sono precipitati i vigili del corpo di polizia locale dell’Unione Comunale e i mezzi di soccorso inviati dalla centrale del 118. I due ciclisti sono stati portati entrambi in ospedale: uno (52 anni, codice giallo) su un’ambulanza ordinaria (al pronto soccorso del Santa Maria Annunziata), l’altro (63 anni), residente appunto a Signa, più grave (codice rosso), a bordo dell’elisoccorso Pegaso (al pronto soccorso di Careggi), anch’esso fatto intervenire dalla centrale del 118.