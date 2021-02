Incidente in A1: due mezzi pesanti e cinque persone coinvolte

CALENZANO – Due automezzi pesanti con 5 persone coinvolte in un incidente in autostrada sulla A1 nel pomeriggio di oggi 4 febbraio. Quattro persone sono state prese in carico dai sanitari del 118, mentre una persona è rimasta incastrata ed è stata liberata dal personale dei Vigili del Fuoco e affidata ai sanitari intervenuti anche […]

CALENZANO – Due automezzi pesanti con 5 persone coinvolte in un incidente in autostrada sulla A1 nel pomeriggio di oggi 4 febbraio. Quattro persone sono state prese in carico dai sanitari del 118, mentre una persona è rimasta incastrata ed è stata liberata dal personale dei Vigili del Fuoco e affidata ai sanitari intervenuti anche con Pegaso. La corsia nord è momentaneamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso.

Possibili disagi sulla viabilità locale, in particolare sulla provinciale per Barberino, dove è presente il senso unico alternato per lavori di asfaltatura. Il Comune di Calenzano è in contatto con la Prefettura e la Città Metropolitana, che stanno inviando personale per far defluire il traffico. Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del fuoco del distaccamento volontario di Calenzano.