CAMPI BISENZIO – Incidente stradale in via Barberinese. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Firenze, distaccamenti di Firenze Ovest e Calenzano che si sono occupati di estrarre due persone rimaste coinvolte nel sinistro. I due feriti sono stati poi affidati al personale sanitario del 118 per le cure del caso.