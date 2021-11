Incidente in via Buozzi la sera del 21 novembre: i “varchi” della Ztl erano aperti per favorire il deflusso delle auto

CAMPI BISENZIO – L’amministrazione comunale campigiana fa chiarezza su quanto successo ieri, domenica 21 novembre, nel tardo pomeriggio nel centro del Comune. “Un violento incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, – spiegano in una nota – ha bloccato via Buozzi, una delle principali arterie viarie del centro di Campi Bisenzio. In circostanze ancora da chiarire, il conducente […]

CAMPI BISENZIO – L’amministrazione comunale campigiana fa chiarezza su quanto successo ieri, domenica 21 novembre, nel tardo pomeriggio nel centro del Comune. “Un violento incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, – spiegano in una nota – ha bloccato via Buozzi, una delle principali arterie viarie del centro di Campi Bisenzio. In circostanze ancora da chiarire, il conducente di un fuoristrada ha perso il controllo del proprio veicolo, che è andato a colpire quattro vetture parcheggiate lungo la strada. Immediato l’intervento dei soccorsi e dei Carabinieri che, dopo essersi accertati dello stato di salute dell’uomo, hanno subito isolato il perimetro per effettuare i rilievi del caso.

La chiusura della strada ha inevitabilmente avuto conseguenze sulla viabilità cittadina; per minimizzare i disagi l’amministrazione ha provveduto ad aprire i varchi Ztl del centro cittadino, favorendo il deflusso delle auto e facilitando il lavoro dei Carabinieri accorsi sul luogo dell’incidente. L’assessore alla mobilità Riccardo Nucciotti è intervenuto con queste parole: “Voglio ringraziare, a nome dell’amministrazione e della cittadinanza, l’Arma dei Carabinieri e i soccorsi arrivati sul posto con incredibile rapidità. Ovviamente, le auto che hanno attraversato i varchi Ztl la sera di domenica 21 novembre non hanno commesso alcuna infrazione; approfitto dell’occasione per complimentarmi con i tanti cittadini che ci hanno immediatamente segnalato l’incidente e che hanno chiesto notizie, dimostrando grande responsabilità e senso civico”.