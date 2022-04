Incidente in via Cafiero tra auto e ciclomotore: una persona ferita

SESTO FIORENTINO – Incidente nel primo pomeriggio, attorno alle 14,40, in via Cafiero all’incrocio con via Battisti. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale per occuparsi della viabilità. Nel sinistro sono rimasti coinvolti una vettura condotta da una donna e un ciclomotore alla cui guida c’era un uomo. La dinamica è in corso di accertamento, […]

