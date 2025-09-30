Incidente in via dell’Osmannoro: morto un motociclista di 74 anni

SESTO FIORENTINO – Incidente mortale questa mattina in via dell’Osmannoro. Un uomo di 74 anni residente a Monghidoro, in provincia di Bologna, è deceduto intorno alle 10 a seguito delle ferite riportate. L’uomo era alla guida di una moto e stava percorrendo via dell’Osmannoro quando, per cause ancora in via di accertamento è entrato a […]

SESTO FIORENTINO – Incidente mortale questa mattina in via dell’Osmannoro. Un uomo di 74 anni residente a Monghidoro, in provincia di Bologna, è deceduto intorno alle 10 a seguito delle ferite riportate. L’uomo era alla guida di una moto e stava percorrendo via dell’Osmannoro quando, per cause ancora in via di accertamento è entrato a contatto con il camion che lo precedeva. Nell’urto la moto è finita nella corsia opposta dove in quel momento stava arrivando un altro grosso mezzo. L’uomo è morto sul colpo. La strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.

Aggiornamento: il traffico è stato ripristinato.