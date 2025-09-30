Incidente in via dell’Osmannoro: morto un motociclista di 74 anni

SESTO FIORENTINO – Incidente mortale questa mattina in via dell’Osmannoro. Un uomo di 74 anni residente a Monghidoro, in provincia di Bologna, è deceduto intorno alle 10 a seguito delle ferite riportate. L’uomo era alla guida di una moto e stava percorrendo via dell’Osmannoro quando, per cause ancora in via di accertamento è entrato a […]
SESTO FIORENTINO – “Dopo lo scandalo salmonella che ha colpito centinaia di bambini, nelle mense scolastiche di Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio si registra un nuovo episodio gravissimo: vermi nel riso servito ai bambini, con almeno due casi confermati nelle scuole elementari dove il servizio è gestito da Qualità & Servizi”. Ad affermarlo, in una […]
SESTO FIORENTINO – Aperta, ieri pomeriggio, la struttura rinnovata dell’ex 0-3 di via Biancalani a Quercato. L’immobile è stato riqualifiato con i fondi del Pnrr per circa 800mila euro. Adesso la struttura ospita il centro Felicittà gestito dalla Sds fiorentina nord-ovest e l’associazione scout Cngei. I lavori hanno interessato sia il giardino che l’edificio di […]
SESTO FIORENTINO – Il 1 agosto 2015 moriva Daniele Calieri, giornalista e uno dei fondatori di Piananotizie. Lo vogliamo ricordare con uno dei suoi articoli pubblicati dalla testata e raccolto nel libro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto”, dedicato alla “Sesto di una volta”. Tra i molti pubblicati abbiamo scelto, un classico, […]