Incidente in via Gramsci, tre auto coinvolte, due persone ferite

SESTO FIORENTINO – Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in via Gramsci attorno alle 15.30. Una Punto condotta da una donna di Sesto Fiorentino di 50 anni che procedeva da Firenze verso Sesto, per cause in corso di accertamento, è andata a invadere la corsia opposta e a urtare […]

SESTO FIORENTINO – Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in via Gramsci attorno alle 15.30. Una Punto condotta da una donna di Sesto Fiorentino di 50 anni che procedeva da Firenze verso Sesto, per cause in corso di accertamento, è andata a invadere la corsia opposta e a urtare due auto che procedevano nella direzione contraria. Si tratta di una Citroen condotta da donna sestese sui 70 anni e di una Alfa Mito condotta da una cinquantenne sestese. La conducente della Punto e quella della Mito sono state trasportate all’ospedale in codice rosso. La strada è rimasta chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi, poi è stata riaperta.