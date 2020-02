SESTO FIORENTINO – Incidente stradale questa mattina attorno alle 8.40 in via Pasolini. Per cause ancora da accertare da parte della Polizia municipale, si sono urtati uno scooter con alla guida un uomo e una Smart condotta da una donna. Sul posto i sanitari del 118 per le cure del caso allo scooterista caduto e la Polizia municipale che si è occupata del traffico piuttosto sostenuto a quell’ora.