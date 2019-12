Incidente in via Pistoiese, rintracciato e denunciato un 84enne

SIGNA – Il 15 novembre scorso una signora era stata investita in via Pistoiese a San Piero a Ponti. Secondo i testimoni la donna era stata urtata da una Punto azzurra ed è stato fatto un appello per rintracciare il guidatore, che anche piananotizie.it ha pubblicato (qui l’articolo). Il passaparola ha funzionato: un uomo che aveva letto dell’incidente e dell’auto ricercata, quando ha visto in una carrozzeria la Punto azzurra con i danni che potevano essere stati riportati durante il sinistro, ha avvertito la polizia municipale signese. I vigili hanno rintracciato il guidatore, un pensionato di 84 anni, denunciandolo per lesioni colpose gravissime e omissione di soccorso. Secondo la normativa, gli sarà ritirata la patente.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti signesi, il 15 novembre scorso la signora stava aspettando di trovare la strada sgombra per attraversare via Pistoiese. La prima vettura in colonna si è fermata per farla attraversare ma un’auto non si è incolonnata e ha superato le vetture ferme, urtando la donna. I conducenti e i passanti si sono fermati e hanno chiamato i soccorsi e, secondo i testimoni, si è avvicinato un anziano che avrebbe sussurrato “ma sono stato io? sono stato io ma non l’ho vista”, allontanandosi poi su una Punto azzurra. Nessuno dei presenti ha però preso il numero della targa. Da lì è scattata quindi la ricerca della Punto, grazie anche alle notizie pubblicate.

Il 25 novembre scorso un cliente ha chiamato la polizia municipale per segnalare il fatto. È stato rintracciato il proprietario, un pensionato, che però ha giustificato i danni sulla sua vettura spiegando di aver urtato un cartello stradale a Signa in via Pistoiese. Nel frattempo è stata chiamata una testimone che ha riconosciuto la foto dell’anziano tra altre sei persone della stessa età e lo ha individuato come il proprietario della Punto azzurra. Alla fine l’84enne, spontaneamente, è andato dai vigili di Firenze spiegando di essersi trovato davanti a un’ombra scura che non è riuscito a evitare.

La vittima, operata, ha riportato 60 giorni di prognosi e ha confermato la ricostruzione dell’accaduto. “Ringrazio i colleghi della municipale signese – ha commentato il comandante dei vigili Fabio Caciolli – in particolare la vice comandante Lucia Lazzeroni che ha coordinato le indagini e che non ha lasciato niente al caso. Ringrazio la stampa e i giornalisti perché senza il loro apporto non saremmo mai arrivati in fondo e la persona che ci ha indicato l’auto senza alcun interesse, per puro senso civico, che ci ha permesso non lasciare impunito un atto grave. Purtroppo sinistri con fuga capitano sempre più frequentemente: a Signa sono stati due quest’anno, tutti e due risolti, il primo grazie al nostro sistema di sorveglianza e questo, risolto grazie alla sensibilità di una persona che ringraziamo”.

“Esiste una rete di controllo – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – tra le varie forze di polizia e anche tra i cittadini e le forze dell’ordine, un controllo sociale che funziona. Ringraziamo gli agenti della municipale per il lavoro svolto e ribadiamo che la nuova sede dei vigili urbani sarà una nostra priorità”.