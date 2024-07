Incidente in via Po, i Vigili del fuoco estraggono una persona rimasta incastrata nell’auto

PRATO – I Vigili del fuoco di Prato, sede centrale, sono intervenuti questa mattina per un incidente stradale avvenuto in via Po. Per cause in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata e una persona è rimasta in all’interno. Coinvolte anche altre vetture parcheggiate nei dintorni. La persona è stata estratta dagli stessi Vigili del […]

PRATO – I Vigili del fuoco di Prato, sede centrale, sono intervenuti questa mattina per un incidente stradale avvenuto in via Po. Per cause in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata e una persona è rimasta in all’interno. Coinvolte anche altre vetture parcheggiate nei dintorni. La persona è stata estratta dagli stessi Vigili del fuoco e affidata al personale sanitario del 118. Presente sul posto la Polizia municipale per le attività di competenza.