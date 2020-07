Incidente in viale della Repubblica: due i feriti

SESTO FIORENTINO – Sono rimaste ferite il conducente e la persona trasportata, che si trovavano a bordo di una delle due vetture rimaste coinvolte nell’incidente avvenuto questa mattina in viale della Repubblica all’incrocio con via Primo Settembre. La coppia è stata trasferita dai sanitari del 118 all’ospedale fiorentino di Careggi. Il conducente dell’altro veicolo è […]

SESTO FIORENTINO – Sono rimaste ferite il conducente e la persona trasportata, che si trovavano a bordo di una delle due vetture rimaste coinvolte nell’incidente avvenuto questa mattina in viale della Repubblica all’incrocio con via Primo Settembre. La coppia è stata trasferita dai sanitari del 118 all’ospedale fiorentino di Careggi. Il conducente dell’altro veicolo è rimasto illeso. Tutte le persone coinvolte sono residenti a Sesto Fiorentino. Il sinistro è avvenuto attorno alle 10.15. Per estrarre dall’auto che si era rovesciata è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale che ha chiuso un tratto di via della Repubblica e un tratto di via I Settembre per consentire la rimozione delle due autovetture. La strada è stata riaperta alle 13.