Incidente in viale Machiavelli: muore il conducente di un motociclo

SESTO FIORENTINO – Un uomo di 50 anni, M.B. è morto in seguito ad un incidente avvenuto questo mattina alle 9 in viale Machiavelli all’incrocio con via Belli. L’uomo era alla guida di un motociclo rimasto coinvolto nel sinistro con un furgonicino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale. La dinamica è in corso di accertamento. Il motociclo, secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, proveniva dal sottopasso e viaggiava in direzione nord, mentre il furgoncino proveniva dal tronco dalla strada senza sfondo di via Belli. Il conducente del motociclo è stato trasportato in ospedale in codice rosso dove è deceduto nel primo pomeriggio di oggi.