Incidente mentre lavorava ad un trattore. Intervento dei vigili del fuoco

SESTO FIORENTINO – Stava lavorando ad un utensile agricolo quando l’oggetto è caduto sul piede dell’uomo impedendogli di muoversi. L’incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 11. Immediatamente sono stati allertati i vigili del fuoco per poter liberare il piede dell’uomo schiacciato dall’utensile agricolo. Sul posto, in via dei Molini in una zona agricola alle pendici di Monte Morello sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Firenze sede centrale del distaccamento Firenze Ovest.

I vigili del fuoco giunti sul posto hanno liberato il piede dell’uomo e affidato alle cure dei sanitari del 118 per il trasporto in ambulanza presso la struttura ospedaliera. Sul posto è arrivato anche l’elicottero Pegaso.