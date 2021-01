Incidente stradale mortale. Denunciato l’investitore

CALENZANO – Un uomo di 73 anni di Calenzano è stato investito ieri sera alle 21 in piazza Belinguer. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i Carabinieri della locale Stazione che hanno trovato già il personale del 118 che constatava il decesso del pedone investito. Dai rilievi effettuati è emerso che un 41enne, alla guida del proprio veicolo, mentre stava attraversando la piazza, aveva investito il 73enne. Il conducente, subito fermatosi a prestare soccorso, non aveva visto il pedone che attraversava la strada. L’uomo, sottoposto a immediata verifica del tasso alcoolemico nel sangue, non risultava in stato di ebbrezza. La salma è stata trasportata all’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale “Careggi” per l’esame autoptico. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e la patente di guida ritirata. E’ in corso di accertamento la dinamica del sinistro. Per il conducente è scattato il deferimento in stato di libertà per omicidio stradale.