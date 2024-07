Incidente sulla circonvallazione nord, muore un ragazzo di 22 anni

CAMPI BISENZIO – Incidente mortale, questa notte, sulla circonvalazione nord a Campi Bisenzio (nella foto il luogo dove è avvenuto). Incidente che ha visto coinvolti uno scooter condotto da un ragazzo di 22 anni e un’auto con alla guida un altro ragazzo di 26 anni. Purtroppo il giovane a bordo dello scooter è morto a causa delle lesioni riportate nell’impatto. In base alle prime informazioni raccolte, il ventiduenne stava percorrendo via Paolieri in direzione di Campi Bisenzio quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo venendo sbalzato nella corsia opposta di marcia dove stava sopraggiungendo l’auto che non sarebbe riuscita a evitare l’impatto. Sul posto i militari dell’Arma dei Carabinieri e il personale sanitario del 118 che purtroppo non ha potuto fare niente.

(Notizia in aggiornamento)