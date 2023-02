Incidente sull’autostrada, malore o guasto meccanico alcune delle ipotesi

CALENZANO – Era originario di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, il camionista rimasto vittima ieri mattina del terribile incidente stradale sull’A/1 in cui il Tir che guidava ha sbandato sul viadotto autostradale per poi sbandare e precipitare nel vuoto per una ventina metri. L’uomo era sposato e aveva un figlio e lavorava per conto […]

CALENZANO – Era originario di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, il camionista rimasto vittima ieri mattina del terribile incidente stradale sull’A/1 in cui il Tir che guidava ha sbandato sul viadotto autostradale per poi sbandare e precipitare nel vuoto per una ventina metri. L’uomo era sposato e aveva un figlio e lavorava per conto di una ditta di trasporti. L’autoarticolato, la motrice più rimorchio di 18 metri, portava un carico di frutta e verdura diretto ai mercati del nord. Chiuso subito per i soccorsi il tratto della carreggiata nord fra Calenzano e Barberino, il traffico diretto dal sud al nord dell’Italia è stato deviato prima sulla viabilità ordinaria, poi sulla carreggiata verso sud con unica corsia di marcia per direzione. La Procura di Prato coordina gli accertamenti della Polstrada, intervenuta con i Vigili del fuoco mentre la salma sarà sottoposta a esami medico legali. Anche i resti del Tir sono sotto sequestro. Secondo quanto appreso, sarebbe andata distrutta tra le fiamme anche la “scatola nera” che registra velocità e orari del mezzo. Tutte da stabilire le cause della sbandata fuori controllo del camion, malore o guasto meccanico alcune ipotesi. Sulla dinamica le telecamere mostrano che il Tir fa tutto da sé e non ci sono altri veicoli coinvolti. Il fondo era bagnato dalla pioggia e il mezzo, dopo il primo impatto con il guard rail centrale, ha attraversato la corsia di sorpasso, poi quella di marcia e quella di emergenza prima di sfondare le protezioni a destra e finire di sotto. Nell’urto con il terreno sono andati distrutti anche i serbatoi di carburante.