Incidenti in via Pasolini e in via di Limite-via Pertini

SESTO FIORENTINO – Problemi alla viabilità questa mattina su alcune strade di Sesto a causa di due incidente avvenuti in via Pasolini e in via Pertini. Attorno alle 8.30 stamani in via Pasolini, per cause ancora da chiarire, si è verificato un incidente tra una vettura e uno scooter. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere lo scooterista. Lunghe code di auto si sono create, in direzione Firenze. Più tardi si è verificato un altri incidente in via Pertini all’incrocio con via di Limite. Coinvolto in questo incidente un grosso mezzo. In questo caso la viabilità in via di Limite direzione Campi Bisenzio è stata bloccata fino a quando la strada è stata liberata dal camion.