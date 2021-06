Incidenti sul lavoro. Baratti (Lega) “approvato dal Consiglio un nostro ordine del giorno per chiedere di rafforzare le azioni legali”

CALENZANO – Il Consiglio ha approvato un ordine del giorno sulla richiesta di rafforzamento delle azioni legali per prevenire gli incidenti sul lavoro presentato dal capogruppo della Lega Daniele Baratti. L’ordine del giorno si impegna il sindaco “ad interfacciarsi con la Regione Toscana affinché sia intrapreso un processo di confronto ed informazione dell’attuale strategia regionale riguardante i criteri e le procedure di lavoro e di formazione dei lavoratori, in particolare quelli più esposti”.

“Nel 2020 in Toscana – si legge nella nota – si sono registrati 54 decessi in occasione di lavoro (ai quali ne vanno aggiunti 9 cosiddetti in itinere) mentre dall’inizio del 2021 sono già 11 le vittime sul lavoro. Sia la normativa nazionale che quella regionale stabiliscono una quota pari al 5% della spesa totale sanitaria da destinarsi al finanziamento delle attività di prevenzione (così come stabilito dall’intesa tra Stato e Regioni firmata nel dicembre 2009 e ribadito dal decreto legislativo 68/2011) ma poiché la scelta di destinare il 5% é a discrezione delle regioni, quasi mai si raggiunge questo obiettivo come in Toscana dove le Aziende Sanitarie si attestano su livelli inferiori. Purtroppo, i tristi fatti di cronaca dimostrano il permanere di una carente cultura della sicurezza sul lavoro, della formazione, dell’informazione e della scarsa congruità dei tempi della giustizia”.

“E’ opportuno che le istituzioni, al fine di salvaguardare la salute dei lavoratori e delle loro famiglie, – dice Baratti – affrontino con maggior decisione la problematica prevedendo azioni normative che, senza appesantire burocraticamente le aziende, aiutino le stesse a garantire una maggior sicurezza ed una formazione più solida ai lavoratori”.

“Abbiamo dato mandato alla Commissione consiliare sviluppo economico – dice Baratti – di avviare un percorso istruttorio per realizzare un momento di approfondimento alla presenza delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e datoriali, sul tema della sicurezza sul lavoro e di aggiornamento rispetto alla situazione economica e occupazionale sul territorio”.