“Incinema”: parte da Firenze il festival di cinema inclusivo

FIRENZE – Saranno sette le tappe in Italia di “Incinema”, il festival di cinema inclusivo che partirà proprio da Firenze, dal cinema La Compagnia, questo sabato 12 ottobre. Giunta alla sua seconda edizione, la rassegna, è la prima in Italia a essere fruibile anche dalle persone con disabilità sensoriali che solitamente non possono partecipare ai festival cinematografici. Incinema si pone, infatti, proprio questo obiettivo: permettere a tutti di vivere l’esperienza della partecipazione a un festival cinematografico, e allo stesso tempo di contribuire alla promozione di una cultura dell’accessibilità e dell’inclusione. Oltre ai film accessibili, anche le attività collaterali avranno la trascrizione in tempo reale, in modo da essere seguite anche dal pubblico con disabilità uditiva.

Dopo l’apertura a Firenze il 12 ottobre ci saranno proiezioni in diverse città italiane tra cui Lecce, Roma, Torino, Udine, Trieste e Milano a cui si aggiungono anche due tappe estere, a Londra e a New York. Molti dei film in programma saranno, inoltre, disponibili anche online sulla piattaforma Mymovies One, in modo da raggiungere il maggior numero di spettatori possibile. Il programma prevede la selezione di titoli provenienti da cinematografie diverse, già selezionati e premiati ai principali festival internazionali scelti tra opere di diverso formato. Il festival comprende anche collaborazioni con le scuole al fine di contribuire alla formazione dei giovani sui temi dell’inclusione. “Siamo felici di offrire ancora una volta l’esperienza unica di “Incinema”, – spiega l’ideatore Federico Spoletti – oltre alle proiezioni ci saranno anche quest’anno incontri, dibattiti e tavole rotonde sul tema dell’accessibilità all’audiovisivo. Abbiamo capito che esiste un pubblico che andrebbe volentieri al cinema se ci fossero regolarmente più proiezioni accessibili”.

