SESTO FIORENTINO – Riprende con il mese di settembre la programmazione degli incontri culturali alla Libreria Rinascita. Giovedì 11 settembre alle 18 Gian Andrea Cerone presenterà il suo ultimo libro “La curva dell’oblio”, seguiranno il 13 alle 11 Mirko Zilahy con il suo giallo “La stanza delle ombre”. Martedì 16 si terrà una conferenza letteraria sul libro “Il giorno dell’ape” alle 18.30. Giovedì 18 settembre alle 18 sarà la volta di Vincenzo Striano e di “I racconti di zio Pepe”, Sergio La Chiusa venerdì 19 settembre alle 18.30 il suo libro “Il cimitero delle macchine”. Sarà poi la volta di Annalisa Fabella giovedì 25 settembre alle 18 con il libro “Ferite e farfalle” e il 26 alle 18 Chiara Valerio con “La fila alle poste”. Infine domenica 28 settembre alle 11 Roberta Recchia presenterà “Io che ti ho voluto così bene”.
Incontri letterari alla Libreria Rinascita
SESTO FIORENTINO – Riprende con il mese di settembre la programmazione degli incontri culturali alla Libreria Rinascita. Giovedì 11 settembre alle 18 Gian Andrea Cerone presenterà il suo ultimo libro “La curva dell’oblio”, seguiranno il 13 alle 11 Mirko Zilahy con il suo giallo “La stanza delle ombre”. Martedì 16 si terrà una conferenza letteraria […]