Incontri sulla genitorialità ai nidi Il Trenino e Clip

CALENZANO – Dal 4 febbraio si terranno quattro incontri, su diversi argomenti, con i genitori dei piccoli, nei nidi Il Trenino e Clip. Al nido Il Trenino il 4 febbraio il tema sarà “Realizzare un contesto educativo montessoriano: un ambiente familiare che favorisca l’autonomia e stimoli l’apprendimento sensoriale del bambino”; il 20 febbraio al nido Clip sarà la volta di “I prerequisiti dell’apprendimento: conoscerli per favorire lo sviluppo”; seguirà il 6 marzo al nido Il Trenino l’incontro su “C.N.V. La Comunicazione non violenta: Come riscoprire la capacità di parlare con empatia ed ascoltarsi col cuore” ed infine il 30 marzo il tema sarà “Vita Smart!: l’uso dei new media nella crescita del bambino”. Gli incontri si svolgeranno dalle 17.30 alle 19.