“Incontriamoci su via Roma”, confronto virtuale fra amministrazione e cittadini per il nuovo “disegno” della strada

SIGNA – “Incontriamoci su via Roma”: questo il tema della diretta di lunedì 14 dicembre alle 15.30, sulla pagina Facebook del Comune di Signa, una diretta streaming per discutere della riqualificazione della zona. Saranno presenti il sindaco Giampiero Fossi, l’assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici Andrea Di Natale, l’assessore a commercio e attività produttive Enrico Rossi, insieme al team di progettisti incaricati: “Vogliamo confrontarci con i cittadini e con i commercianti insistenti sulla via per strutturare con loro il nuovo progetto, – dice l’assessore Di Natale -riteniamo che questo momento di incontro, in sicurezza, sia fondamentale per cogliere le esigenze dei nostri concittadini e avere da loro idee, spunti, suggerimenti per una strutturazione coerente e funzionale del progetto che vedrà la riorganizzazione di una fra le vie più importanti del territorio comunale. Tutti coloro che vogliono intervenire, possono seguire la diretta sulla pagina Facebook del Comune ed esprimere le proprie considerazioni direttamente nei commenti al video (verrà data risposta in diretta dagli assessori e dai progettisti). Inoltre, il Comune ha messo a disposizione un indirizzo di posta dedicato (progettoviaroma@comune.signa.fi.it) attivo dal 14 al 19 dicembre a cui i cittadini possono scrivere per inoltrare le proprie opinioni e idee sul progetto.