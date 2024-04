Incontro Cgil con i candidati sindaco. Baratti (Centrodestra) “Rammarico per non essere stato invitato”

CALENZANO – E’ polemica a Calenzano dopo l’incontro sul lavoro, organizzato dalla Cgil della Piana e dalla Lega Spi Cgil di Calenzano, con la partecipazione di tre candidati sindaco del Centrosinistra e l’esclusione del candidato di Centrodestra. “Nel rispetto dei principi di apertura e inclusione, desidero esprimere il mio rammarico per non essere stato invitato […]

CALENZANO – E’ polemica a Calenzano dopo l’incontro sul lavoro, organizzato dalla Cgil della Piana e dalla Lega Spi Cgil di Calenzano, con la partecipazione di tre candidati sindaco del Centrosinistra e l’esclusione del candidato di Centrodestra. “Nel rispetto dei principi di apertura e inclusione, desidero esprimere il mio rammarico per non essere stato invitato all’incontro organizzato dalla Cgil con i candidati a sindaco di Calenzano – si legge in una nota del candidato sindaco del Centrodestra Daniele Baratti – È fondamentale che in una società democratica e pluralista come la nostra, ogni voce venga ascoltata e rispettata, indipendentemente dalle divergenze di opinioni”. L’incontro, avvenuto giovedì sera ha visto la partecipazione dei candidati sindaco del Centrosinistra Maria Arena, della Sinistra Giuseppe Carovani e di Italia Viva Federica Brunori.

“Ritengo che la partecipazione a determinati eventi debba essere estesa a tutti i candidati, – afferma Baratti – garantendo così la possibilità di confronto e dibattito su temi fondamentali come il sociale e il lavoro. Desidero chiarire che non parteciperò mai a un evento in cui uno dei candidati viene escluso, mi spiace non sia così per gli altri. Sono fermamente convinto che la democrazia si nutra della diversità di idee e che nessun candidato debba essere escluso da una discussione che riguarda il futuro della nostra comunità. Mi impegno a continuare a portare avanti le mie proposte per Calenzano con il desiderio di costruire un dialogo aperto e inclusivo con tutti i cittadini. Infine, informo la Cgil che il progetto del geriatra presso la casa della salute è una priorità nel mio programma elettorale, dimostrando così il mio impegno verso le esigenze della nostra comunità”.