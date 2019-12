Incontro con il fotografo Piero Berti alla biblioteca CiviCa

CALENZANO – Le fotografie di Piero Berti sono in mostra alla Biblioteca CiviCa. Il fotografo pratese, che compie sessanta anni di carriera, presenta l’esposizioene intitolata “Io Narrante seconda edizione”. Le foto in mostra raccontano gli scatti di Berti dal 1960 a oggi attraverso le varie tecniche che il fotografo ha affrontato lungo il suo percorso artistico. Domani, sabato 21 dicembre alle ore 11, gli appassionati avranno l’occasione di incontrare Berti in un “faccia a faccia” che si terrà in Sala Polivalente. L’ingresso è libero. La mostra rimarrà aperta nel locali di Civica fino al 4 gennaio prossimo.