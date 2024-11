Incontro del sindaco Carovani e della Giunta con i cittadini per il bilancio

CALENZANO – La Giunta comunale incontra i cittadini per approfondire le linee del bilancio 2025-2027, in corso di stesura. Tre le serate dedicate al tema: giovedì 14 novembre a Settimello alle ore 21 al circolo Mcl don Minzoni in via Arrighetto da Settimello, 84, lunedì 18 novembre l’appuntamento è alla Casa del popolo in via […]

CALENZANO – La Giunta comunale incontra i cittadini per approfondire le linee del bilancio 2025-2027, in corso di stesura. Tre le serate dedicate al tema: giovedì 14 novembre a Settimello alle ore 21 al circolo Mcl don Minzoni in via Arrighetto da Settimello, 84, lunedì 18 novembre l’appuntamento è alla Casa del popolo in via Puccini, 79; lunedì 2 dicembre alle ore 21 a Carraia al circolo Arci di via Bellini.