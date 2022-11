Incontro della Cna sulle comunità energetiche

CALENZANO – “Calenzano imprese e territorio per la realizzazione della Comunità energetica rinnovabile Cer”: è questo il tema dell’iniziativa della Cna Toscana Centro Area territoriale Piana Pratese, in programma giovedì 1 dicembre alle 17.30 presso la Sala Convegni al quarto piano del palazzo comunale. L’iniziativa è rivolta a imprenditori e cittadini, prevede la partecipazione di […]

CALENZANO – “Calenzano imprese e territorio per la realizzazione della Comunità energetica rinnovabile Cer”: è questo il tema dell’iniziativa della Cna Toscana Centro Area territoriale Piana Pratese, in programma giovedì 1 dicembre alle 17.30 presso la Sala Convegni al quarto piano del palazzo comunale. L’iniziativa è rivolta a imprenditori e cittadini, prevede la partecipazione di esperti tra i quali tecnici di ARRR e Associazione Energia e Comunità (gruppo di tecnici che sta assistendo numerose comunità energetiche locali tra cui quella di Montemurlo), dirigenti e tecnici Cna e il sindaco Riccardo Prestini e si pone l’obbiettivo di informare e supportare la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile sul territorio, apportando nel dibattito competenze qualificate e le esperienze di comunità energetiche costituite in altri territori. Il Comune di Calenzano si è attivato per la realizzazione di una “Cer”, approvando un atto di indirizzo e ha pubblicato una manifestazione di interesse per l’individuazione di un soggetto facilitatore per la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili.

Parteciperanno Matteo Cini, presidente Cna Area Territoriale Piana Pratese, Stefano Chini, ARRR – Agenzia Regionale Recupero Risorse Spa, che interverrà su “Le C.E.R. – istruzioni per l’uso”, Erika Magrini, associazione Energia e Comunità, che parlerà di “C.E.R.: un’opportunità per gli enti locali, i benefici per le imprese, i vantaggi per i cittadini”. Seguirà una tavola rotonda tra i tecnici e il sindaco Riccardo Prestini, modera Antonio Chiappini, responsabile Cna installazione e impianti Toscana. Le conclusioni sono di Claudio Bettazzi, presidente Cna Toscana Centro. La partecipazione è gratuita ma è raccomandata la prenotazione all’indirizzo e-mail: segreteria@cnatoscanacentro.it o ai numeri di telefono 0574 578532 – 0573 921422.