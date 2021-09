“Incontro di esame congiunto”: la Gkn ha dato la propria disponibilità alle organizzazioni sindacali

FIRENZE – La società Gkn Driveline Firenze Spa, come si legge in una nota, ha informato le organizzazioni sindacali della propria disponibilità a effettuare l’eventuale incontro di esame congiunto – ai sensi del contratto collettivo nazionale – il prossimo 1 ottobre, presso la sede messa a disposizione dal comune di Campi Bisenzio, con la partecipazione […]

FIRENZE – La società Gkn Driveline Firenze Spa, come si legge in una nota, ha informato le organizzazioni sindacali della propria disponibilità a effettuare l’eventuale incontro di esame congiunto – ai sensi del contratto collettivo nazionale – il prossimo 1 ottobre, presso la sede messa a disposizione dal comune di Campi Bisenzio, con la partecipazione delle sole Rsu e delle organizzazioni sindacali territoriali, in linea con quanto previsto dalla norma contrattuale invocata e dal provvedimento del Tribunale di Firenze”.

Contestualmente, continua il comunicato, “la società ha precisato ai sindacati che l’incontro, inizialmente fissato per il 28 settembre, deve intendersi confermato nella modalità usuale della videoconferenza e che a tale incontro ciascuna parte potrà accedere autonomamente durante la giornata, secondo le proprie disponibilità, entro una fascia oraria molto ampia, dalle 15 alle 22, nel corso della quale la società si rende disponibile per ribadire le informazioni che sono già state fornite per iscritto il 24 settembre. Infine, l’incontro ai sensi dell’accordo aziendale del 9 luglio 2020, si terrà alla presenza della sola Rsu, come richiesto dalla Fiom, sempre in data 1 ottobre (alle 12), nella medesima sede messa a disposizione dal comune di Campi Bisenzio, non potendo la società usufruire dei propri spazi che sono sottoposti a occupazione”.