Incontro in Comune con la ministra della salute pubblica della Repubblica Saharawi

SESTO FIORENTINO – La ministra della salute pubblica della Repubblica Saharawi Kheira Boulahi è stata ospite stamani del Comune di Sesto dove ha incontrato il sindaco Lorenzo Falchi e la consigliera delegata alla Cooperazione internazionale Irene Falchini hanno ricevuto questa mattina in municipio la Ministra della Saluta pubblica della Repubblica Saharawi Kheira Boulahi. All’incontro hanno preso parte anche Fatima Mahfud, rappresentante in Italia del Fronte Polisario, insieme a Sandro Volpe e Fiorella Bendoni, esponenti dell’associazione di solidarietà Ban Slout Larbi.

La Ministra ha illustrato tutte le difficoltà incontrate dalle autorità saharawi nella gestione della pandemia, dal complesso reperimento dei dispositivi di protezione alla scarsità dei vaccini e della diffidenza da parte della popolazione rispetto ad essi.

“È stato un onore per il nostro Comune ricevere la Ministra Boulahi, a conferma dell’amicizia e del supporto verso il Popolo Saharawi – afferma il sindaco Falchi – Abbiamo ascoltato con grande attenzione il racconto di questi due anni di emergenza sanitaria affrontati nei campi saharawi, in una situazione estremamente complessa. Come sappiamo la causa per la libertà e l’autodeterminazione di questo popolo sta conoscendo in queste settimane una serie di sviluppi non positivi, legati a scelte di politica internazionale di alcuni Stati europei dettate da opportunismo e irresponsabilità. Proprio per questo è importante tornare a far sentire la nostra voce al fianco del Popolo Saharawi, affinché si ponga fine all’ingiustizia e all’occupazione illegale che da decenni lo costringe a rimanere separato dalla propria terra nel silenzio della Comunità internazionale”.