Incontro su “Un futuro sostenibile” da Arzach

SESTO FIORENTINO – “Un futuro sostenibile per tutti: ambiente , conflitti e pace, svilupppo e informazione” è il titolo dell’incontro in programma oggi 16 febbraio alle 18 al centro naturale Arzach di via del Casato. All’incontro parteciperà il Senatore del Movimento 5 Stelle Gianluca Ferrara, capogruppo della Commissione esteri al Senato. L’incontro è organizzato con l’Associazione “Per un mondo senza guerre Pace” ed interverrà anche il presidente Giuseppe Padovano. Saranno presentati i libri “Le guere del pensiero unico” di Gianluca Ferrara e “Sos ambiente” di Manlio Dinucci e Carla Pellegrini.