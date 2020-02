Incontro sulla ludopatia al Porto delle Storie

CAMPI BISENZIO – Macramè Cooperativa Sociale, all’intero del progetto di Facilitatori di comunità (con Oxfam Italia) e in collaborazione con il Ser.D. di Campi Bisenzio, organizza un incontro di sensibilizzazione sui rischi legati al gioco d’azzardo. L’appuntamento è per sabato 29 febbraio, dalle 10 alle 12, ed è aperto a tutti gli interessati. L’incontro sarà tenuto dalla dottoressa Letizia Toni, referente per il Dga Ufs Dipendenze della zona fiorentina nord-ovest e si svolgerà presso il circolo Porto delle Storie in via Giusti 7 a Campi Bisenzio (è previsto un coffee break).