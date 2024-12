Incontro tra Comune e associazioni di categoria dopo l’esplosione al deposito Eni

CALENZANO – Si è tenuto oggi un incontro tra il sindaco Giuseppe Carovani, l’assessore Marco Venturini e le associazioni di categoria per fare un punto sui danni e sulla situazione delle imprese in seguito all’incidente al deposito carburanti Eni del 9 dicembre. All’incontro in Municipio erano i rappresentanti del mondo delle imprese e del commercio, […]

CALENZANO – Si è tenuto oggi un incontro tra il sindaco Giuseppe Carovani, l’assessore Marco Venturini e le associazioni di categoria per fare un punto sui danni e sulla situazione delle imprese in seguito all’incidente al deposito carburanti Eni del 9 dicembre. All’incontro in Municipio erano i rappresentanti del mondo delle imprese e del commercio, della Camera di commercio di Firenze, di Cna Toscana centro e Firenze, di Confindustria Toscana centro e costa e di Confindustria Toscana nord, di Confcommercio Firenze, di Confesercenti Firenze, di Confartigianato Firenze.

“Abbiamo voluto – spiega il sindaco – esprimere alle imprese la nostra vicinanza e renderci conto delle difficoltà e della situazione dei danni, che da quello che emerge è importante e ancora in corso di quantificazione. Abbiamo ribadito la nostra posizione sull’incompatibilità della presenza del deposito in questa area, che faremo presente ai tavoli istituzionali”.

I rappresentanti delle associazioni di categoria hanno espresso apprezzamento per la convocazione dell’incontro e hanno chiesto all’Amministrazione comunale che si faccia parte attiva con Eni per monitorare le tempistiche dei risarcimenti alle imprese danneggiate, auspicandone la velocità. Al Comune sono arrivate in questi giorni un centinaio di richieste, tra privati e imprese, inoltrate direttamente agli uffici Eni. Alcune imprese hanno avuto situazioni di inagibilità di parte delle strutture, che le hanno costrette a sospendere le attività.

Le categorie hanno sottolineato l’importanza del rispetto dei tempi nella gestione da parte del Comune delle eventuali procedure autorizzative edilizie. “Vogliamo procedere anche a una georeferenziazione dei danni segnalati da aziende e cittadini – concludono Carovani e Venturini – per valutare esattamente gli effetti dell’incidente e il concreto impatto sul nostro territorio”. Il Comune di Calenzano, ha ricordato il sindaco, ha attivato un conto corrente di solidarietà a favore delle famiglie delle vittime dell’incidente del 9 dicembre. L’iban del conto, presso Unicredit spa, tesoriere del Comune, è IT43Y0200838103000107278108.