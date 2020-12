InFarm, da trenta anni al servizio della salute e della qualità

SESTO FIORENTINO – Oltre trenta anni di attività. InFarm srl parte da Sesto Fiorentino e lavora in tutta Italia, con oltre 9000 clienti. Fornisce servizi alle farmacie e ai loro utenti tra cui anche quello della sanificazione, adesso molto utile e richiesto. L’azienda offre un’ampia gamma di servizi, grazie a tecnologie all’avanguardia sempre con un altissimo standard di qualità. Ne parliamo con Massimo Onelli, socio ed amministratore unico dell’azienda.

Che servizi offre InFarm?

Entriamo in farmacia da più di 30 anni con oltre 9000 clienti che possono testimoniare la nostra professionalità. Le migliaia di ingressi nelle farmacie di tutta Italia e le migliaia di conversazioni con farmacisti da Nord a Sud ci hanno dato l’opportunità di fare una grandissima esperienza e ci hanno stimolato a sviluppare una miriade di idee nel corso degli anni. Nasciamo per e con le farmacie, offrendo un servizio inventari di altissima efficienza, con protocolli registrati e certificati. Cresciamo poi con loro, proponendo misurazioni di prima istanza (giornate MOC, analisi della cute e del capello, ECG) da offrire in farmacia nell’ottica della fidelizzazione del cliente.

Vi occupate anche di sanificazione, un servizio molto utile e richiesto al momento.

Un anno e mezzo fa un’azienda leader nel campo delle sanificazioni ci propose di offrire questo servizio in farmacia e dopo averlo studiato ed analizzato siamo timidamente usciti a Natale 2019 con “l’inventario sanificato”. Lo scorso 25 febbraio, ad inizio pandemia, siamo poi stati travolti dagli eventi e abbiamo capito l’importanza di far percepire la farmacia come un ambiente “sano”. Da allora mettendo momentaneamente da parte gli inventari, abbiamo proposto un puro servizio di sanificazione che ci ha dato notevoli soddisfazioni. Abbiamo quindi investito e continuiamo ad investire molto nella ricerca e nella formazione, cercando fin da subito, anche per le sanificazioni, solo qualità e garanzie. Abbiamo formato i nostri operatori e lavoriamo soltanto con prodotti e metodi certificati. Abbiamo fatto la nostra personale lotta per diffondere le corrette informazioni anche in questo ambito: no all’ozono, che in molti erroneamente hanno creduto essere la soluzione, sì al perossido di idrogeno che anche il Ministero della Salute ha dichiarato tra i pochi virucidi in commercio.

In prima battuta quindi le farmacie, ma pensate di estendere questo tipo di servizio ad altre categorie?

La qualità c’era fin dall’inizio e abbiamo lavorato sul metodo e l’offerta per renderla interessante ad un pubblico sempre più ampio. Con le sanificazioni non vendiamo solo un servizio, vendiamo un gesto di aiuto. Per questo da quando abbiamo iniziato, abbiamo via via abbassato i prezzi e velocizzato l’intervento rendendolo davvero alla portata di tutti. Il virus gira sempre più in fretta e noi corriamo sempre di più, non solo farmacie, ma tanti negozi, uffici, abitazioni private. Ci auguriamo, contro i nostri interessi economici, che tutto questo finisca in fretta, ma nel frattempo noi ci siamo e ci facciamo in quattro per fare la nostra parte.

Con tutte queste novità, il sito ha sentito la necessità di rinnovarsi e così, aspettando il nuovo look, oggi lo consideriamo poco più che un contenitore di informazioni. http://www.infarm.it/