InFesta: al via la festa della Misericordia di Sesto

SESTO FIORENTINO – Da domani 1 settembre prende il via in piazza San Francesco InFesta la dodicesima edizione della festa della Misericordia di Sesto Fiorentino. Oltre agli spazi gastronomici, ogni sera fino all’11 settembre si alterneranno cabaret, teatro, musica e per i piccoli tutte le sere la baby dance. Inoltre ci saranno la Misecorrida, la sfida fra cantanti e un piccolo Chiringuito esterno dove assaggiare i cocltail.

Domani sera si apre con la musica anni Ottanta e Novanta di Andrea Pacni e The Droplets. E poi il 2 settembre ancora musica con Tribute band Fabrizio De Andrè. La comicità dei Gemelli siamesi sarà di scena il 3 settembre. Ancora musica e spettacoli e teatro con La Locandiera, La veglia sull’aia e La strana coppia, mentre il 9 settembre sul palco saliranno Alessandro Paci e Kagliostro. Il 10 dalle 16 in piazza ci sarà il mercato degli hobbisti e alle 21 al via la Misecorrida. La conclusione della festa l’11 settembre con il torneo di burraco.