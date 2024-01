“Infinito presente” mostra di Simoncini a La Soffitta

SESTO FIORENTINO – “Infinito presente” è il titolo della mostra di pittura di Andrea Simoncini curata da Gabriella Gentilini che si inaugura domani domenica14 gennaio, alle 10 a lo Spazio delle Arti La Soffitta all’Unione operaia di Colonnata. Presenti oltre all’artiste e alla curatrice della mostra Gabriella Gentilini, l’assessore alla cultura Jacopo Madau, il responsabile de La Soffitta Francesco Mariani.

La pittura di Simoncini si sviluppa tra atmosfere surreali, accostamenti improvvisi e inattesi, alla ricerca di quello che sta dietro le cose, uno sguardo pronto a indagare oltre gli ostacoli spingendsi in “astrazioni geometriche” in luoghi artistici contaminati da infinite atmosfere temporali. Fonte d’ispirazione costante come spiega la curatrice della mostra, per Simoncini è il riferimento alla mitologia “a sottolineare come storia, vicende e destini di dei ed eroi possano conformarsi alla realtà del nostro tempo, come a descrivere un infinito presente”. La mostra “Infinito presente” di Andrea Simoncini resterà aperta dal 14 al 30 gennaio a La Soffitta di Colonnata a Sesto Fiorentino. Orari: dal martedì al sabato dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Lunedì chiuso.