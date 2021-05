Infissi nuovi e “più energia” per la scuola Leonardo da Vinci: la giunta dà il via libera

LASTRA A SIGNA – E’ stato approvato, durante l’ultima giunta comunale, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la sostituzione degli infissi alla scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci. “L’obiettivo del progetto – spiegano dal Comune – è sostituire alcuni degli infissi attualmente esistenti, che presentano segni di degrado e usura e scarsa tenuta termica con altrettanti in alluminio o pvc più efficienti dal punto di vista del risparmio energetico, con lo scopo di migliorare il comfort ambientale delle aule didattiche e degli ambienti scolastici, e che consentiranno anche di ridurre le spese per la loro manutenzione. Vista la grande quantità di infissi, si è deciso di dare precedenza alla sostituzione di quelli presenti sulla facciata principale esposta a nord, dove sono presenti anche le vetrate di dimensioni maggiori. In questo primo intervento si prevede pertanto la sostituzione di un numero di infissi per una superficie vetrata di circa 150 metri quadrati a completamento di tutto il fronte nord. Gli infissi dei quali si prevede l’installazione dovranno essere realizzati con profilati a taglio termico, per rispondere alle recenti normative europee di tenuta e di isolamento termico, nonché ai limiti di trasmittanza (U<1,80 imposti) per gli edifici pubblici in zona climatica D dal decreto 11 gennaio 2017”.

L’amministrazione comunale realizzerà l’intervento grazie all’investimento dei fondi statali ottenuti per l’efficientamento energetico per un costo totale di 130.000 euro. Nel 2021 in totale i finanziamenti statali ottenuti sul tema dell’efficientamento energetico di edifici pubblici ammontano a 260.000 euro, i restanti 130.000 euro saranno impiegati per la sostituzione degli infissi alla scuola primaria Alberti (2° lotto) e per la parziale sostituzione degli infissi alla scuola d’infanzia I Caci, interventi in fase di progettazione. “Prosegue il lavoro dell’amministrazione comunale – ha evidenziato l’assessore ai lavori pubblici e urbanistica Emanuele Caporaso – per migliorare l’efficienza energetica delle nostre scuole. Dopo gli interventi eseguiti lo scorso anno che hanno riguardato i condizionatori dei nidi Carcheri e Lastra a Signa e la sostituzione degli infissi alla scuola d’infanzia Castagnolo e alla scuola primaria Alberti (1° lotto), quest’anno ci siamo concentrati su altri plessi. Per quanto riguarda la scuola Leonardo Da Vinci, nei prossimi anni cercheremo di investire i finanziamenti disponibili su questo tema per completare anche la sostituzione degli infissi sulle altre facciate. Impiegare le risorse concesse per l’efficientamento energetico prioritariamente sulle scuole è una precisa scelta amministrativa, tali interventi non solo miglioreranno il comfort dei nostri studenti ma ci consentiranno, con una programmazione a medio termine, di rinnovare anche l’aspetto esterno dei nostri edifici scolastici”.