Influenza, altre 50.000 dosi di vaccino in distribuzione

FIRENZE – In distribuzione altre 50.000 dosi di vaccino antinfluenzale, che potranno essere prenotate dai medici e pediatri di famiglia già da domani, venerdì 4 dicembre. “La Regione, – si legge in una nota – che si è preparata per tempo alla vaccinazione antinfluenzale provvedendo agli acquisti già a giugno, ha seguito con la massima attenzione l’approvvigionamento delle dosi necessarie per una campagna vaccinale che in Toscana non ha precedenti. Se si considera che l’obiettivo dato dal Ministero della salute era di vaccinare almeno il 75% delle categorie a rischio, che in Toscana è stimabile in 1 milione circa di persone, l’obiettivo è stato ampiamente raggiunto e superato. A oggi Estar (Ente per il supporto tecnico amministrativo regionale) ha già erogato, infatti, oltre 1.208.050 dosi di vaccino antinfluenzale (oltre 450.000 in più rispetto al 2019). Tramite bando di gara ne erano state ordinate in tutto 1.468.050 dosi, per la copertura vaccinale più ampia possibile anche oltre gli obiettivi indicati dal Ministero della Salute. Purtroppo a causa di alcune mancate forniture si è verificata un’improvvisa carenza, di fronte alla quale la Regione si è subito attivata per recuperare nuove dosi di vaccino”.

Le 50.000 dosi già arrivate, che i medici possono prenotare da domani, rappresentano un primo risultato di questo impegno, ma lo sforzo della Regione per assicurare a tutte le categorie a rischio la vaccinazione antinfluenzale prosegue e sono previste ulteriori consegne nei prossimi giorni. “Si ricorda – conclude il comunicato – che la vaccinazione antinfluenzale può proseguire per tutto il mese di dicembre e che queste ulteriori dosi dovranno essere indirizzate in modo prioritario a cittadini con età maggiore di 65 anni o appartenenti a una delle categorie a rischio elencate nella Circolare del Ministero della Salute (la numero19214 del 4 giugno 2020) che detta le regole per la vaccinazione. Rimane ovviamente insindacabile il giudizio del medico curante se e chi sottoporre a vaccinazione”.