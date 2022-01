Influenza aviaria: il parco Chico Mendes chiuso per trenta giorni

CAMPI BISENZIO – Dopo aver condotto accurati esami su alcuni volatili presenti nel parco Chico Mendes, l’Azienda Usl Toscana Centro ha individuato un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità H1N5. Per circoscrivere il focolaio, quindi, oggi, sabato 15 gennaio, l’amministrazione comunale di Campi Bisenzio ha emesso un’ordinanza che sancisce l’immediata chiusura del parco Chico Mendes per i prossimi trenta giorni. “Un provvedimento necessario – si legge in una nota – a salvaguardare anche la cittadinanza, vista la possibilità di trasmissione interspecifica della malattia”.

Come spiega l’assessore Riccardo Nucciotti, “si tratta di una scelta necessaria anzitutto per evitare possibili rischi per i cittadini. Nei prossimi giorni ci coordineremo con gli uffici di igiene pubblica della Usl Toscana Centro e con gli esperti della Regione per individuare gli animali colpiti dall’aviaria e circoscrivere il pericolo”.

“La salute pubblica – aggiunge il sindaco Emiliano Fossi – è la nostra prima preoccupazione, soprattutto nel momento delicato che stiamo vivendo. Prevenire situazioni di pericolo è fondamentale anche per evitare di stressare una cittadinanza che fino a oggi ha saputo rispondere con grande maturità e responsabilità a ogni emergenza. Un grazie anche agli uffici e ai tecnici che hanno reso possibile l’immediata adozione del provvedimento, contribuendo a isolare sul nascere una situazione potenzialmente pericolosa”.

(Immagine di archivio)