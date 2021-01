“Info Salute Toscana centro”: la Asl parte del programma Anpas e Misericordie d’Italia per il Servizio Civile

FIRENZE – Sarà parte attiva anche l’Azienda sanitaria Toscana centro nel progetto “Info Salute Toscana centro” presentato da Anpas nell’ambito del programma “Tutela della salute nel territorio della Usl Toscana centro” realizzato da Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia e Anpas in collaborazione con l’azienda sanitaria. Il progetto “Info Salute Toscana centro” di Anpas prevede nello specifico l’impiego di 12 operatori volontari nel Servizio Civile Universale, per la selezione dei quali il bando è aperto fino all’8 febbraio prossimo (la documentazione relativa al bando è consultabile al link https://www.anpas.org/bando-scu.html).

Per il progetto di Anpas, personale Asl andrà a supporto del percorso di formazione in cui saranno inseriti i volontari selezionati, fornendo informazioni sui diversi tipi di servizi offerti sui territori di riferimento (Prato, Firenze, Empoli, Pistoia), alle associazioni aderenti al progetto e agli stessi operatori. Il personale Asl parteciperà a incontri anche on line, fornirà il materiale informativo per l’aggiornamento costante in modo da far trovare gli operatori sempre preparati per fornire corrette indicazioni agli utenti.

“L’obiettivo – si legge in una nota – è quello di agevolare l’accesso ai servizi sociosanitari e promuovere la conoscenza dei diritti e dei doveri in ambito di assistenza sociosanitaria. Per fare questo, grazie alla formazione del personale Asl, gli operatori verranno messi in condizione di orientare i cittadini verso le strutture ospedaliere con particolare attenzione ad anziani e disabili ma anche di orientare all’attivazione di Spid, Carta nazionale dei servizi e Carta d’identità elettronica, a seconda delle singole esigenze, e al portale Open Toscana. Fra le altre attività previste, i volontari consegneranno anche la modulistica necessaria e aggiornata per usufruire di prestazioni sanitarie o amministrative, avvalendosi anche del supporto dei social network per la diffusione delle informazioni”.

Del progetto “Info Salute Toscana Centro” fanno parte tante associazioni di Pubblica Assistenza dislocate capillarmente su tutto il territorio di competenza della Ausl Toscana centro che ogni giorno vengono in contatto con persone anziane, disabili o in un particolare stato di fragilità e per questo bisognose quotidianamente di aiuto e supporto. In particolare, nella zona ci sono un posto disponibile presso la Pubblica Assistenza di Campi (055/894991), un posto disponibile presso la Fratellanza Popolare di Peretola (055/311311), un posto disponibile presso la Pubblica Assistenza L’Avvenire a Prato (0574/25725) e due posti disponibili presso il Comitato regionale Anpas Toscana, in via Pio Fedi a Firenze (055/787651).