Infrastrutture in Toscana, Cisl: “Ora è il momento di realizzarle. Giani si confronti subito con il nuovo governo”

FIRENZE – “Vista l’annunciata volontà del nuovo governo di accelerare sulle infrastrutture, la Toscana colga l’occasione per realizzare le opere che da anni attendono di prendere vita o di essere completate”: è questa la richiesta che il segretario generale della Cisl Toscana, Ciro Recce, rivolge alla Regione. “Non possiamo più stare fermi, – dice Recce – occorre utilizzare le risorse già stanziate e quelle che del Pnrr nel modo migliore, perché dalle infrastrutture possono arrivare occupazione e crescita, mentre la loro mancanza è ogni giorno di più un freno alla competitività della nostra economia. Non vogliamo fare la lista della spesa, che troppe volte è stata fatta ma abbiamo delle infrastrutture che riteniamo indispensabili e che devono avere una accelerazione. Sarebbe un errore imperdonabile non approfittare di questo tempo particolare”. “Va bene proporre nuove opere – aggiunge Recce – ma impegniamoci a realizzare quelle che attendiamo da anni e che in alcuni casi sono anche già deliberate e finanziate. Ci si concentri su quelle, andando avanti spediti. Per questo auspichiamo che il presidente Giani avvii quanto prima una interlocuzione diretta con il governo, per ottenerne il sostegno in questo percorso. Il proclamato impegno e decisionismo del nuovo governo sulle infrastrutture è un’occasione che la Toscana non può non sfruttare per realizzare quelle opere di cui ha bisogno”.