Iniziata la consegna delle mascherine a Campi: tanti i volontari all’opera

CAMPI BISENZIO – E’ iniziata stamani, come preannunciato nei giorni scorsi e ribadito ieri sera dal sindaco di Campi, Emiliano Fossi, la consegna delle mascherine sul territorio campigiano. Un “esercito” di volontari, delle associazioni ma anche semplici cittadini, è quindi al lavoro da questa mattina per consegnare le buste con le mascherine su cui sono riportati tutti i numeri utili da chiamare in questa emergenza sanitaria. Nelle fotografie di Roberto Vicario, il racconto di queste prime ore di consegna.