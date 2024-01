Iniziati gli interventi anti-allagamento nel viale Guidoni

FIRENZE – Sono iniziati i lavori di “regolazione idraulica”, così vengono definiti, nel viale Guidoni. Si tratta della seconda fase degli interventi finalizzati a ridurre il fenomeno dell’allagamento della sede stradale fra il cavalcavia ferroviario e viale XI Agosto che si verifica in caso di forti piogge. Come in precedenza sono stati istituiti disposti restringimenti […]

FIRENZE – Sono iniziati i lavori di “regolazione idraulica”, così vengono definiti, nel viale Guidoni. Si tratta della seconda fase degli interventi finalizzati a ridurre il fenomeno dell’allagamento della sede stradale fra il cavalcavia ferroviario e viale XI Agosto che si verifica in caso di forti piogge. Come in precedenza sono stati istituiti disposti restringimenti di carreggiata che interessano la direttrice in uscita città, per la precisione nel tratto iniziale in curva di viale XI Agosto. “Vista la riduzione della sede stradale (resterà una sola corsia transitabile) – spiegano da Palazzo Vecchio – si consiglia di utilizzare anche il percorso alternativo controviale Guidoni-via dell’Olmatello-via Palach. Termine previsto il 4 febbraio”.