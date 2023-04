Iniziati i lavori alla fontana della Memoria a Doccia

SESTO FIORENTINO – Sono iniziati da alcuni giorni i lavori di riqualificazione della Fontana della Memoria a Doccia. L’impianto da molti anni non è più attivo e privo di acqua; il suo reimpiego ad oggi è limitato alla porzione nord della vasca principale, dove sono state inserite essenze ornamentali.

Gli interventi in corso, realizzati nell’ambito dell’accordo quadro triennale per la manutenzione degli edifici pubblici, renderanno fruibile la struttura in mattoni che copre l’ultima vasca del vecchio impianto, con la demolizione della parte centrale della spalletta, il consolidamento della pavimentazione interna e la rifinitura delle piastrelle laterali. “Questi lavori sono una prima risposta alle segnalazioni che da tempo arrivano dai residenti della zona – spiega l’assessora Claudia Pecchioli – Gli interventi in corso vanno incontro alle richieste del quartiere e dei suoi abitanti e sono volti a rendere fruibile come spazio ombreggiato e coperto quella che una volta era una fontana. In una seconda fase procederemo a realizzare interventi sul verde e sull’arredo urbano, andando anche a risolvere alcune criticità legate alle caratteristiche dell’impianto”.