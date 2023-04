Iniziati i lavori della ciclopista del Giardino dell’Anello

SESTO FIORENTINO – I lavori per la realizzazione della ciclopista del Giardino dell’Anello sono iniziati. Il nuovo percorso unirà il Parco dell’Oliveta con viale XX Settembre e la scuola dell’infanzia “Alice”. L’intervento, dal costo di 325mila euro e finanziato attraverso il bando Rigenerazione urbana (poi confluito nel Pnrr), sarà ultimato per il prossimo autunno. “Con […]

“Con la realizzazione di questo nuovo tratto ciclopedonale va avanti l’impegno per rendere la nostra rete sempre più capillare e collegata, – spiega il vice-sindaco Claudia Pecchioli – la nuova pista unirà l’Oliveta con viale XX Settembre, offrendo un percorso protetto tra due luoghi di grande interesse come il parco e la biblioteca, passando per i giardini dell’anello e la scuola Alice. L’obiettivo è quello di creare una rete in grado di essere davvero alternativa ed efficiente per chi ogni giorno sceglie di muoversi nella nostra città a piedi o in bici”.

La nuova pista, lunga complessivamente circa 800 metri, inizierà da viale della Repubblica, all’altezza di via Veronelli, e da lì raggiungerà l’isola pedonale di viale I Maggio, per poi toccare il Giardino dell’Anello e gli spazi verdi di via Achille Grandi. Da qui taglierà via Ugo Bassi e arriverà alla scuola Alice attraverso un varco nel muro di calcestruzzo adiacente dopo aver attraversato l’area a verde retrostante. Il collegamento con viale XX Settembre sarà realizzato lungo il vialetto esistente.