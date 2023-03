“Innamorato di Campi Bisenzio, ecco perché voglio essere sindaco”: Riccardo Nucciotti “lancia” la sua candidatura

CAMPI BISENZIO – “Né contro la destra, né contro la sinistra, ma per Campi”: Riccardo Nucciotti ha ufficializzato stamani la propria candidatura a sindaco all’interno del suo comitato elettorale, in via Santo Stefano, “all’ombra” della Rocca. Insieme a lui i primi dodici candidati che fanno parte della lista “Nucciotti sindaco”, fra cui diversi giovani, e […]

CAMPI BISENZIO – “Né contro la destra, né contro la sinistra, ma per Campi”: Riccardo Nucciotti ha ufficializzato stamani la propria candidatura a sindaco all’interno del suo comitato elettorale, in via Santo Stefano, “all’ombra” della Rocca. Insieme a lui i primi dodici candidati che fanno parte della lista “Nucciotti sindaco”, fra cui diversi giovani, e che lo accompagneranno in questa avventura. “Mi candido – si legge nel documento che ha consegnato alla stampa – perché campi Bisenzio è la città dove abitano i miei genitori, la mia famiglia e i miei amici, mi candido perché sono innamorato di Campi Bisenzio”.

Di seguito gli otto punti che sintetizzano quello che è il suo programma: dalla sicurezza alla viabilità e ai trasporti, passando per la sicurezza idraulica, la valorizzazione del fiume Bisenzio e la Protezione civile, solo per citarne alcuni ma che hanno rappresentato anche i punti fermi nella sua carriera da amministratore del nostro Comune. Senza tralasciarne altri, in questo caso in prospettiva futura, come per esempio l’incarico come assessore alla sicurezza e alla Polizia municipale che sarà assegnato a Giovanni Rodi in caso di vittoria alle elezioni del 14 maggio.

“La conoscenza del territorio – ha ripetuto più volte Nucciotti – è e sarà fondamentale per migliorare Campi Bisenzio. Per questo ritengo che la partita dello stadio non sia ancora chiusa così come punteremo molto sulla sicurezza idraulica e la valorizzazione della Protezione civile, che tanto ha sempre fatto proprio perché Campi potesse vivere sempre in sicurezza. Ma penso anche ai trasporti, all’importanza della tramvia con la necessità, tuttavia, di spostare il capolinea previsto della linea 4 da piazza Aldo Moro in piazza delle Nazioni Unite. Ma non mi fermo qui: perché la tramvia sia veramente efficace per i cittadini di Campi, non solo deve passare dall’Osmannoro nel collegamento con Firenze ma dovrà raggiungere anche Prato. E perché questo progetto possa diventare realtà, auspico anche nella collaborazione da parte dell’amministrazione comunale della città laniera”.

“Questo uno dei punti essenziali, rispondendo a una precisa domanda, che “mi diversificano dal Partito Democratico, pur considerando la lista “Nucciotti Sindaco” di centro-sinistra”. Oltre al pensiero di fondo sull’aeroporto: “Noi siamo fermamente contrari all’ampliamento della pista, ma non diciamo no a priori al Masterplan…”. Quindi è stata la volta dei candidati a presentarsi, che non hanno nascosto né l’entusiasmo della prima volta, né “la voglia di mettersi in gioco per il Comune in cui viviamo”: Manuela Tarduccci, Marco Benevento, Franco Catanzaro, Valter Misuri, Andrea Landi, Marco Mechini, Graziella Procopio, Catia Santi, Doriana Catalano, Alessio Giannotti, Andrea Massaro (poco più che ventenne, il più giovane) e Roberta Salerno. Oggi pomeriggio, invece, l’inaugurazione del comitato elettorale.