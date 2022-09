Inno avrà il suo defibrillatore. Grazie alla disponibilità della Pubblica Assistenza Humanitas Scandicci e Ginestra Fiorentina

LASTRA A SIGNA – “Inno, frazione del Comune di Lastra a Signa, diventerà “Cardioprotetta” grazie al prezioso e determinante sostegno della Pubblica Assistenza Humanitas Scandicci e Ginestra Fiorentina”: la soddisfazione è quella di Saul Rinaldi, presidente del Comitato Collinare Lastra a Signa, ma anche degli altri residenti nella frazione. “Oggi è una giornata speciale – aggiunge – la nostra comunità diventerà “Cardioprotetta”, un altro passo in avanti al fine di costruire una vera e propria “comunità resiliente”. Dopo il nostro appello finalizzato all’installazione di questo importante presidio di soccorso per il territorio, ho ricevuto la gradita telefonata del presidente della Pubblica Assistenza Humanitas Scandicci Filippo Lotti, che mi ha comunicato la disponibilità dell’associazione a concretizzare la nostra richiesta. Un forte segnale di riconoscenza, quindi, va da parte mia e del Comitato Collinare alla Pubblica Assistenza Humanitas, al suo presidente Lotti, a tutto il consiglio e a tutti i volontari, per il sostegno, la disponibilità e la sensibilità dimostrata, per avere accolto il nostro appello, e per il loro impegno costante e quotidiano sul territorio. Con Humanitas sarà inoltre possibile effettuare un corso BLSD per poter apprendere alcune tecniche di soccorso e rianimazione, non indispensabili per l’utilizzo dell’apparecchio, ma importanti e di grande valore aggiunto al fine di poter avere persone con tale formazione sul nostro territorio”.