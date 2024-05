“Innocue cronache musicali di un tempo atroce”: alla Rinascita il libro di Enio Bruschi

SESTO FIORENTINO – “Innocue cronache musicali di un tempo atroce” di Enio Brusci, pubblicato da «apice libri» è un tuffo raffinato nella musica, un caleidoscopio di recensioni che Bruschi ha scritto nel corso degli anni. Bruschi, filologo, oltre che di letteratura contemporanea si occupa con grande passione di critica musicale. Collaboratore assiduo di TomTomRock nel libro ha riunito alcune delle sue recensioni discografiche.

Nel volume Bruschi ha deciso di riunire articoli che erano usciti secondo le occasioni, dando forma nuova a quelli che sono i suoi gusti, persino le sue ossessioni (come l’eclettica cantautrice britannica PJ Harvey), e grande spazio a coloro che, con brutta espressione odierna, si definiscono i “perdenti” e quelli che, con espressione ineluttabile, si definiscono “morti”. Quando poi riesce a incrociare le due categorie davvero dà il meglio di sé. Poi ci sono i veri alternativi, talvolta anche trash, come Renato Zero e Franco Califano, che di successi ne hanno inanellati tanti, sebbene coloro che ascoltano la buona musica li guardino con malcelato orrore.

Non mancano le scoperte di realtà di nicchia, le splendide icone (come Jane Birkin), e alcuni mostri sacri della musica rock e pop, come Neil Young. Il libro sarà presentato sabato 25 maggio alle 17 presso la Libreria Rinascita. Con l’autore ci saranno Adriano Primadei, musicoterapeuta e musicista, Giuseppe Giari, filologo e Marina Montesano, direttrice editoriale di TomTomRock.