Innovazione e legame con il territorio: agli “Oscar” del marketing dei Centri commerciali due premi per I Gigli

CAMPI BISENZIO – Nuovi traguardi per il Centro commerciale I Gigli che porta a casa due prestigiosi premi nell’ambito del CNCC Marketing Awards 2022, il premio del marketing dei centri commerciali. I Gigli si sono infatti aggiudicati il Best of Category Emerging technology per “Gigli Shop& Shock” e il riconoscimento Certificate of Merit per il concorso la “Divina Vincita”. Le premiazioni, avvenute dopo due anni di stop a causa della pandemia, si sono tenute alla Triennale di Milano la scorsa settimana, 57 i progetti finalisti di altrettanti centri commerciali.

“Gigli Shop&Shock”, lanciato nel 2020, è stato il primo progetto di flash deals di un centro commerciale in Italia, che ha unito in una logica omni-channel le potenzialità di e-commerce, offerte a tempo e couponing. Il progetto ha permesso ai clienti di ottenere le promozioni stando comodamente a casa e andando poi a ritirare gli articoli al centro commerciale. La “Divina Vincita” è stato invece messo in atto nel 2021 e ha unito il divertimento dello shoppping alla cultura. Il concorso è stato creato per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri in occasione dell’inaugurazione del nuovo collegamento interno a I Gigli “Il Cammin de’ Gigli”. A ritirare i premi il direttore del Centro commerciale I Gigli Antonino D’Agostino, il vice-direttore Alessandro Profeti, Stefano De Robertis, direttore marketing Eurocommercial Properties, e Alessandro Tani, Asset Manager Eurocommercial Properties.

“Sono orgoglioso di questi nuovi importanti riconoscimenti e dei premi vinti, frutto del lavoro di uno staff altamente motivato e appassionato”, ha affermato De Robertis. “Una conferma del ruolo de I Gigli sia come esperienza commerciale innovativa che come punto di riferimento per il territorio, un centro commerciale da sempre attento alle richieste dei suoi visitatori, ma sempre pronto a proporre nuove sfide”, ha aggiunto D’Agostino.