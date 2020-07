Insanity Fair sul palco in Biblioteca

SESTO FIORENTINO – Torna anche quest’anno l’appuntamento letterario e musicale organizzato dalla Società per la Biblioteca Circolante, in questa edizione dedicato al tema della follia. Insanity Fair è in calendario per giovedì 23 luglio alle 21.15 nel programma di Un Palco in Biblioteca, che la Biblioteca Ernesto Ragionieri ha inserito nel contesto di Sesto d’Estate […]

SESTO FIORENTINO – Torna anche quest’anno l’appuntamento letterario e musicale organizzato dalla Società per la Biblioteca Circolante, in questa edizione dedicato al tema della follia. Insanity Fair è in calendario per giovedì 23 luglio alle 21.15 nel programma di Un Palco in Biblioteca, che la Biblioteca Ernesto Ragionieri ha inserito nel contesto di Sesto d’Estate 2020. Le letture a cura di Emanuele Levantino saranno tratte da Renato Fucini, Dino Campana, Dylan Thomas, Alda Merini e Gaetano Neri. Lo spettacolo musicale con Giuditta Tomarchio (voce e violino) e Edoardo Daidone (chitarra) ha in scaletta, tra gli altri, brani di Pink Floyd, Talking Heads, The Beatles, Muse, De Gregori e Corelli. L’iniziativa nasce, come sempre, da un’idea di Gianna Batistoni. Nel rispetto delle norme di sicurezza la prenotazione dei posti è obbligatoria al numero della Biblioteca Ernesto Ragionieri 055.4496851. Insanity Fair sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Società per la Biblioteca Circolante.