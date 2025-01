Insediata la nuova Consulta giovani del Comune di Lastra a Signa. Il sindaco Caporaso: “Faranno sentire la loro voce”

LASTRA A SIGNA – E’ stata la sala consiliare del Comune di Lastra a Signa a ospitare la prima seduta della nuova Consulta giovani lastrigiana. All’avviso pubblico indetto dal Comune di Lastra a Signa, infatti, hanno risposto ben 38 giovani fra i 16 e i 35 anni (due i cittadini minorenni). La ha visto le procedure per l’elezione delle cariche direttive: presidente sarà Valentina Olivieri, vicepresidente Cristina Colosimo, segretaria Amy Paoli. Valentina Olivieri è membro dell’associazione Officina Malmantile, ha una laurea in Mediazione Linguistica e Culturale e frequenta l’Istituto di Management della Scuola di Sant’Anna di Pisa. Cristina Colosimo ha una laurea triennale in Scienze politiche e sta frequentando la magistrale in Scienze della Comunicazione, d’estate svolge il ruolo di educatrice ai centri estivi organizzati da Iride. Amy Paoli è una studentessa universitaria della facoltà di Storia e Tutela dei Beni Archeologici, Artistici, suona nella Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa, è una ballerina della LUV Dance ed è membro di Aned.

“Dare la possibilità ai giovani di entrare a far parte della vita amministrativa, di contribuire alla vita sociale della comunità, di far sentire la loro voce, le loro idee e proposte: questi alcuni degli obiettivi che ci siamo prefissi con l’istituzione della Consulta giovani, – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso – politiche giovanili non solo a parole, ma un nuovo ruolo che questa fetta di cittadinanza potrà assumere durante il mio mandato amministrativo, basato sul coinvolgimento e la partecipazione”. “I giovani che hanno deciso di far parte della Consulta sono cittadini già impegnati in varie associazioni del territorio, – ha aggiunto l’assessore alle politiche giovanili Francesca Tozzi – di età diverse e che provengono da percorsi ed esperienze diversificate che potranno così’ portare un contributo interessante al nuovo organismo ma anche arricchire il loro percorso di cittadinanza attiva, contribuendo anche alla propria crescita personale”.

La Consulta giovani sarà un organismo consultivo e potrà esprimere pareri, rilievi, richieste, proposte, non vincolanti, anche di propria iniziativa. Le tematiche di interesse della Consulta saranno scuola, università, orientamento, formazione, lavoro e attività produttive, cultura, sport, tempo libero, turismo, eventi, volontariato, pari opportunità, partecipazione e servizio civile, tutela dell’ambiente e delle future generazioni, innovazione e cittadinanza digitale, urbanistica, trasporti e sviluppo sostenibile nell’ottica della transizione verde, diritto alla salute, diritto alla casa, politiche sociali e di accessibilità inclusiva. Altri obiettivi della Consulta saranno quelli di promuovere progetti, iniziative e dibattiti, eventi culturali, formulare proposte alla giunta, essere punto di riferimento per i giovani del territorio, proporre iniziative di educazione civica (è sempre possibile fare domanda di partecipazione inviando una e-mail a cgiovani@comune.lastra-a-signa.fi.it).