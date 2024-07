Insediato il Consiglio Comunale a Calenzano dopo l’elezione del sindaco Carovani

CALENZANO – Molte persone hanno partecipato ieri sera 5 luglio alle 21 all’insediamento del primo consiglio comunale di Calenzano dopo il ballottaggio scorso che ha portato all’elezione del sindaco Giuseppe Carovani.

I Consiglieri di maggioranza, hanno deciso di costituire il Gruppo consiliare unitario “Sinistra per Calenzano – Per la Mia Città – Calenzano Democratica”, sono: Leonardo Francioni: 23 anni, vive da sempre a Calenzano. Diplomato all’Istituto Calamandrei, lavora presso Unicoop Firenze. Attualmente è segretario del Circolo ARCI Casa del Popolo di Calenzano. Francesco Piacente: 34 anni, laureato in relazioni internazionali e studi europei. Dopo aver frequentato un corso professionale, da quattro anni lavora come giardiniere, alle dipendenze del Comune di Firenze dallo scorso novembre. Da metà della scorsa consiliatura è stato Capogruppo in Consiglio comunale per “Sinistra per Calenzano – Per la Mia Città”. Matteo Montecchi: 22 anni, nato e cresciuto a Calenzano. Da sempre attivo nelle associazioni del territorio, fra cui la Casa del Popolo di Calenzano, è stato vicepresidente della sezione locale ANPI. Impiegato presso la società pubblica che gestisce il patrimonio ERP fiorentino. Iscritto al corso di laurea in scienze politiche dell’Università di Firenze. Giada Savelli: 45 anni, maturità linguistica. Risiede da sempre a Calenzano, lavora presso un bar pasticceria a Prato. Per anni ha svolto servizio di volontariato al Circolo Arci La Fogliaia, dove è stata anche consigliera, e presso la pizzeria della Casa del Popolo di Calenzano. Anna Paola Nenciarini: 66 anni, in pensione ma sempre molto attiva, ha lavorato negli uffici del Comune di Calenzano, e da molti anni è presidente del Circolo ARCI La Vedetta di Settimello, la sua frazione. Renzo Torrini: 58 anni, fiorentino, sposato con Elena dal 1990, operaio e delegato CGIL presso Manetti & Roberts da 25. Appassionato da sempre di basket, per 12 anni dirigente della Pallacanestro Calenzano, oggi arbitro del campionato UISP.

Simone Giuntini: 32 anni, laureato in biotecnologie, è responsabile della comunicazione di Sinistra per Calenzano e suo presidente da maggio 2021. Volontario e consigliere del Circolo Arci Carraia, ha prestato servizio civile all’Ufficio Stampa del Comune di Prato. Daniela Violi: 55 anni, residente a Calenzano dal 1980, diplomata in ragioneria ed impiegata presso una delle principali agenzie di rating europee da oltre 30 anni. Presta volontariato in associazioni di genitori, ed è molto attiva nella difesa del verde urbano e nella salvaguardia del nostro territorio. Stefano Garganti: 54 anni, tecnico informatico presso un ente locale. Impegnato attivamente nella società civile, è volontario in varie associazioni del territorio, e attualmente è vicepresidente del Circolo Arci La Vedetta di Settimello. Massimo Milani: 53 anni, nato a Calenzano dove ha un’agenzia assicurativa. Presidente per oltre 15 anni di una società sportiva, si diletta nella cura dei suoi olivi a Leccio.

È stato inoltre confermato l’incarico di Capogruppo per Francesco Piacente.

Come da prassi, la seduta si è aperta con la convalida degli eletti e con l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale: una carica istituzionale di garanzia che – a differenza del passato – la maggioranza ha proposto di assegnare alle minoranze, con la nomina di Sandra Vannini, eletta con il Partito Democratico. La carica di Vicepresidente è stata assegnata a Stefano Garganti.